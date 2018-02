Wolventoeristen worden aangepakt, laat de politie weten

WAGENINGEN - De politie Wageningen heeft op Facebook laten weten dat wolventoeristen en wolvenjagers worden aangepakt.

'Het doden, vangen, opzoeken, opjagen van de wolf in zijn natuurlijke leefomgeving is verboden. Wij zullen hier op controleren', laat de politie weten.

Het bericht van de politie is geplaatst naar aanleiding van een wolf die woensdag op meerdere plaatsen in de provincie gezien is. De wolf is ook vastgelegd op video.

