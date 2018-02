Sarah is pas 15 jaar, maar je kan op haar stemmen

De leerlinge is niet de allerjongste; in Tilburg doet de 14-jarige Isis mee, schrijft RTL Nieuws. Voor wat betreft Gelderland lijkt het er op dat Sarah de allerjongste kandidaat is.

Kijk hier naar een filmpje over Sarah, gemaakt door de Lokale Omroep Elburg:

Als de PvdA vier zetels haalt, zal Sarah haar zetel toch moeten afstaan aan een ander lid, omdat ze geen achttien is. De partij heeft op dit moment één zetel in de raad.

Studeren en meehelpen

Sarah zit in het vijfde jaar van atheneum op het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg. Na haar middelbareschooltijd wil zij graag een technische studie gaan doen op de universiteit. Naast de technische vakken heeft Sarah interesse in geschiedenis en staatsinrichting. Sarah helpt momenteel mee in het campagneteam van de PvdA.

Iedereen meedoen

Sarah vertelt dat zij geboren en getogen is in Elburg. 'Ik ben ik erg gehecht aan onze gemeente en aan haar inwoners. Ik zie dat de mensen onze samenleving maken zoals hij is en ik wil ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in deze samenleving.'

'Als ik op mijn achttiende in de gemeenteraad zou komen, zou ik onder andere dingen willen veranderen voor de jeugd, waardoor kinderen en jongeren zich nog beter zouden kunnen ontwikkelen in onze gemeente. Ook wil ik me graag inzetten voor het milieu, omdat ik vind dat er tot nu toe weinig maatregelen genomen worden', vertelt het jeugdige lid.

In de komende tijd wil Sarah investeren in andere jongeren en hen betrekken bij de politiek.