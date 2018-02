Annemiek van Vleuten vindt baanwielrennen nog wel beetje spannend

Daar rijdt de 35-jarige Wageningse de individuele achtervolging. Het is allemaal nieuw voor haar. 'Ik vind het nog wel een beetje spannend. Met mijn onderdeel ben ik alleen in de baan, daar ben ik inmiddels wel aan gewend.'

Van Vleuten was enkele maanden aan de andere kant van de wereld. 'Ik heb na het seizoen mijn fiets drie weken geparkeerd in Melbourne. Ik heb rondgereisd met mijn beste vriendin. Daarna ben ik rond gaan reizen met mijn fiets, ook door Nieuw-Zeeland. Met een grote zadeltas achterop, een combinatie van trainingskamp en vakantie.'

'Maar ik heb ook al weer gekoerst in Australië. En daar won ik meteen een korte tijdrit in mijn regenboogtrui in Melbourne Zo gaaf, zoveel publiek. De ploeg is apetrots dat ze een wereldkampioen in de ploeg hebben, dat is voor het eerst. Tijdritten vind ik een verschrikking, maar die korte zijn goed te verteren. Ik kijk wel uit naar trainingen in mijn regenboogpak.'

Ze start in volgende week in Apeldoorn zeker met ambitie. 'Ik heb er echt een project van gemaakt om mezelf zo optimaal mogelijk naar het WK Baanwielrennen te krijgen. Ik vind het een hele mooie discipline en wil mezelf verbeteren. Ik ben niet bezig met wie er aan de start staat. Dat weet ik helemaal niet. Ik ga gewoon voor een zo hard mogelijke individuele achtervolging.'