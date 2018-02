Nadine Visser: 'Natuurlijk wil ik dat record lopen'

Al wil Visser zelf nog niet meteen zover gaan. 'Het doel is de finale halen. Elke race die ik daar loop wil ik harder. Ik heb dit jaar al mijn persoonlijk record van 7.91 gelopen en werk naar een piek op het WK. Hopelijk presteer ik daar het best, dus weer een persoonlijk record.' Dan is de conclusie bij Visser ook al snel getrokken. 'En dan hoef ik maar een paar honderdste harder voor dat Nederlandse record. Natuurlijk wil ik dat wel lopen.'

De tekst gaat verder onder de video.

Maar vooralsnog is dat record sinds 1989 in handen van Marjan Olyslager. De 23-jarige Visser werkt in alle rust naar haar piekmoment, waarop het misschien kan gebeuren. 'Met de vorm zit het wel goed. Ik ben alleen wat moe, heb op het NK indoor (in Apeldoorn afgelopen weekend) vijf races gelopen. Het ging goed, maar de tijd was daardoor wat minder. Zondag loop ik in Glasgow nog twee snelle races tegen snelle dames, dat werkt voor mij. Ik hoop daar te laten zien dat ik het aankan.'

Rust nemen

Maar het is niet alleen nog maar trainen. Juist niet, zegt Visser. 'Ik doe nu niet zoveel, het is even bijkomen en wat horde-oefeningen en dan is het wel goed. Het is met atletiek zo belangrijk dat je uitgerust en scherp bent als het moet. Dus dan is rust een belangrijk iets. Ik merk zelf ook dat ik beter ben als ik een dagje extra rust heb gehad. Dat is beter dan dat ik mezelf op Papendal nog een hele dag heb lopen uitsloven.'