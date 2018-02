Een kinderraad mét burgemeester in Arnhem, dat wil de PvdA

ARNHEM - Een kinderburgemeester en een kinderraad moeten burgemeester Ahmed Marcouch en de nieuwe gemeenteraad na 21 maart van advies gaan dienen. De PvdA in Arnhem wil zo jongeren beter en vaker bij de gemeentepolitiek betrekken.

De PvdA legt uit: 'Zo kan de gemeente bewoners van haar stad al van jongs af aan een stem geven in het bestuur van de stad.'

Zelf kiezen

Leerlingen van Arnhemse scholen kiezen in het plan de burgemeester en de raadsleden elk half jaar. De kinderraad is een programma waarbij kinderen uit het basisonderwijs een aantal lessen krijgen over het besturen van de stad Arnhem. De kinderburgemeester is ambassadeur van alle kinderen in Arnhem.



Samen met de burgemeester bezoekt de kinderburgemeester verschillende evenementen en raadsvergaderingen. Het plan moet een opstap zijn voor meer betrokkenheid van jongeren bij de Arnhemse politiek.

Ver van mijn bed

Vincent Bouma, kandidaat-raadslid voor de PvdA: 'Veel Arnhemse kinderen en jongeren zijn best geïnteresseerd in hoe de gemeente en de politiek in onze stad werkt, maar dat is nu nog vaak een ver-van-mijn-bed-show. Met programma’s als deze kunnen ze door hun energie mogelijk ook hun omgeving enthousiast maken voor het lokaal bestuur.'



Tijdens het jongerendebat ‘De grote waarom moet ik stemmen show’ in Rozet woensdagavond zal de PvdA aan jongeren vragen wat zij zouden doen als ze een dagje de baas van Arnhem zouden zijn.