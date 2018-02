Gelderland Stemt in Brummen: lees het nu terug

BRUMMEN - De rode Gelderland Stemt-verkiezingsbus was deze middag op het Marktplein in Brummen. RTV Veluwezoom presenteerde de uitzending.

GroenLinks en Burgerbelangen - communicatie en verkeersveiligheid

Hennie Beelen, fractievoorzitter van GroenLinks, en Mame Douma, fractievoorzitter van Burgerbelangen, gingen in gesprek over de manier waarop de gemeente communiceert met de inwoners van de gemeente.

Volgens Douma moet de lokale politiek dichter bij de burger komen te staan. 'Momenteel is de houding van de leden van de gemeenteraad nog niet actief genoeg, waardoor er niet voldoende naar de inwoners geluisterd kan worden', aldus de politicus.

Het volgende topic was verkeersveiligheid. Daar wordt nogal over geklaagd door inwoners, maar wat wordt er aan gedaan? Douma stelde voor dat er meer automatische controle op de weg komt, zoals bijvoorbeeld flitspalen. Beelen was het hier niet mee eens. Wanneer dit geautomatiseerd wordt, dan is zij bang dat mensen bepaalde wegen bewust gaan vermijden waardoor het verkeer op andere wegen teveel toeneemt. En dat is volgens haar funest voor de natuurlijke gebieden in en om de gemeente Brummen.

Buiten de bus verzamelen zich een hoop mensen in het zonnetje.

VVV Eerbeek - zet Brummen op de kaart

Jan Willem Bommeljé van de VVV in Eerbeek besprak toerisme in de gemeente Brummen. Het dorp is in trek bij toeristen en dat weet de gemeente ook. Onlangs is er nog een toeristenbelasting ingevoerd om toeristische gebieden mooi en schoon te houden. En dat vindt Bommeljé een goede zaak. Maar volgens hem mag die toeristenbelasting nog wel iets beter besteed worden. Hij vindt dat de gemeente Brummen wel wat prominenter op de kaart mag worden gezet.

Hij stelde voor dat er onder andere een bezoekerscentrum wordt gerealiseerd, zodat bezoekers een centraal punt hebben waar ze de juiste info kunnen krijgen - de VVV kan daar dan weer bij helpen. 'Het is een ontzettend mooie gemeente, laat hem dan ook zien!', aldus Bommeljé.

VVD, CDA en PvdA

Peter-Paul Steinweg, lijsttrekker van de VVD, Erwin te Bokkel, fractielid van het CDA, en Berend Klok, lijsttrekker van de PvdA, gingen in gesprek over de financiën van de gemeente Brummen.

De PvdA en CDA stellen dat er meer budget terug naar de burger moet. Er is een aantal tarieven, zoals de kosten voor vuilniszakken, die zijn gestegen. De VVD is van mening dat deze verhoogde tarieven nodig zijn, aangezien ze uiteindelijk voor een groter gemeentebudget zorgen.

Het volgende agendapunt was duurzaamheid - een issue waar vrijwel alle partijen mee bezig zijn. De partijen melden dat er nog wel wat actiever met het onderwerp mag worden omgegaan. Alle drie de politici vinden het een belangrijk punt, maar ze bieden nog geen concrete oplossingen. Ze hebben ideeën over zonneparken, windmolens en andere duurzame oplossingen, maar een uitvoering van deze plannen laat nog op zich wachten. De lijsttrekker van de VVD voegt toe dat het proces wél van twee kanten moet worden gestimuleerd: 'Ook inwoners moeten hun groene steentje bijdragen.'

Burgemeester Alex van Hedel

De burgemeester van de gemeente Brummen, Alex van Hedel, besprak als laatste gast zijn persoonlijke visie over de lokale democratie.

Hij hoopt dat de lokale politiek laagdrempelig wordt gehouden, zodat alle inwoners van de gemeente hun stem kunnen uitbrengen. Van Hedel probeert jong en oud uitleg te geven over de gemeenteraadsverkiezingen; hij wil benadrukken hoe belangrijk de lokale stem is. Participatie is alles in een democratie, zo stelde hij.

'Om mee te doen met de lokale democratie is het ook nodig dat inwoners zich verdiepen in de verschillende partijen', vertelde de burgemeester. En daar wil de gemeente Brummen ook bij helpen door de burgers de juiste informatie aan te bieden om een goed onderbouwde stem uit te kunnen brengen op 21 maart.

En waarom moet de burger stemmen volgens burgemeester Van Hedel? 'Omdat hij daarmee zijn eigen samenleving in kan inrichten', zo sloot hij de uitzending af.