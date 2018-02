Gregor Breinburg luidt noodklok bij NEC: 'Tijd om wakker te worden'

NIJMEGEN - NEC ligt op koers om na een jaar weer terug te keren op het hoogste niveau. Toch is er veel kritiek op het spel. Gregor Breinburg snapt dat wel. 'We moeten uitstralen dat we echt willen promoveren.'

De middenvelder is een vaste waarde bij NEC. De 26-jarige Arnhemmer speelt sinds 2014 in Nijmegen en was dus ook al actief in de eredivisie. Breinburg wil niet negatief doen en wijst naar de stand. Vrijdag staat de topper tegen Fortuna Sittard op de rol en NEC, nu tweede achter koploper Jong Ajax, kan uitstekende zaken doen.

Moeilijke situatie

'We staan nog steeds vier punten voor. Het is de bedoeling vrijdag een klap uit te delen', zegt Breinburg na de vrij korte training op sportcomplex De Eendracht. 'Dit is een hele belangrijke. We moeten nu een gat slaan, anders komt Fortuna te dichtbij. We hebben alles nog steeds in eigen hand. Alleen is het wel zo dat we ons zelf in een moeilijke situatie hebben gebracht. Het is onbegrijpelijk, want als wij punten laten liggen doet Fortuna het ook', beschouwt Breinburg.

NEC kan nog steeds kampioen worden, maar laat opvallend veel punten liggen (foto Broer van den Boom)

Frustraties

Vrijdag ging NEC keihard onderuit in een beschamend zwak duel tegen MVV. In Maastricht werd het 4-1. Na afloop liepen de emoties hoog op bij spelers en supporters. De druk op NEC neemt zo toe, want promotie is de enige echte doelstelling in De Goffert. 'Ik begrijp dat onze supporters emotioneel zijn. Ook bij ons waren er veel frustraties. Dingen gaan niet zoals we willen. We krijgen in die wedstrijd klap na klap.'

Elkaar corrigeren

Breinburg beaamt dat er in de rust en ook in de dagen na het echec van Maastricht harde woorden zijn gevallen. Zo ging assistent-trainer Patrick Pothuizen in de kleedkamer flink tekeer. 'Ja, het klopt dat we elkaar niet corrigeren', vervolgt Breinburg de pijnpunten van NEC. 'Daar is ook over gesproken. We werken ook niet goed samen, waardoor de ruimtes te groot worden en je ook niet in de duels komt.'

Commitment

Na alle praatsessies deze week kwam de selectie tot een duidelijke conclusie. 'Er is door iedereen nu een commitment afgegeven. We hebben samen één doel is dat is promoveren. We willen meer uitstralen dat we echt voor promotie gaan. Als je onze wedstrijden kijkt, lijkt dat soms niet zo. Het is tijd dat we wakker worden', besluit Breinburg.