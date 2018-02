Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Michael-Dominique Magielse

Vastentijd en wat hebben Renate vd Gijp, carnaval en geloof met elkaar te maken.

Luister hier naar het fragment

Het klooster waar ik woon staat tegen het stadscentrum van Huissen aan. En in het centrum ontkom je niet aan carnaval. De CV De Kroanige Zwaone laat elk jaar zien dat je ook boven de grote rivieren carnaval vieren kan. En dus ontkomen wij ook als kloosterlingen niet aan carnaval. Niet dat wij in onze habijten door de kloostergangen hossen - hoewel sommigen het carnaval opzoeken - hoe dan ook we worden er mee geconfronteerd.

Dat is niet erg, dat hoort bij het leven en het markeert tevens de tijd van het jaar. Vlak voor Aswoensdag, de dag waarop de vastentijd begint. Nog even gek doen, nu het nog kan. Ik kom zelf uit een Brabants dorp waar op carnavalszondag grote praalwagens door de straten trekken. Vaak wordt er iets uitgebeeld dat te maken heeft met de actualiteit, dat kan gaan over de politiek, sport of bekende Nederlanders, noem maar op. En meestal wordt er wel iets of iemand op de hak genomen. Ook dat hoort bij carnaval. Maar hoe ver ga je erin?

Die vraag was voor mij afgelopen week actueel naar aanleiding van de rel rond het tv-programma Voetbal Inside waarin René van der Gijp deed alsof hij een transgender was. Hij verscheen met een blonde pruik op in de uitzending en zei dat hij voortaan Renate genoemd wilde worden. Hiermee maakte hij de Vlaamse VTM-journalist Bo van Spilbeeck belachelijk, die sinds vorige week als vrouw door het leven gaat. Voetbalanalist Johan Derksen moest erg om Van der Grijp lachen en zei: "We moeten niet net doen alsof dit normaal is".

Er is al heel veel over die tv-uitzending gezegd en dat ga ik vanochtend niet herhalen. Waar ik wel wat over zeg is over een column van tv-recensent Angela de Jong in het AD deze week. Zij neemt het op voor Derksen en Van der Grijp, omdat, zo zegt zij, “zij zeggen wat veel mensen denken”. “Zo voelen die mensen dat ze niet de enigen zijn die de huidige wereld met z’n genderneutrale wc’s niet meer zo goed begrijpen.” De column werd flink gedeeld via sociale media. Dat suggereert dat veel mensen het met haar eens zijn.

Nu leven we in een vrij land en je mag zeggen wat je denkt. Al heb ik thuis geleerd dat je niet alles kan zeggen wat je denkt. Zeker niet als je mensen daarmee belachelijk maakt en kwetst. Een groot goed, de menselijke waardigheid, komt ermee in het geding. Hoe anders je ook bent, om wat voor reden dan ook, dat mag nooit een reden zijn iemand belachelijk te maken, uit te stoten of te kwetsen.

Het op de hak nemen kent dus zijn grenzen. Met carnaval kunnen we er tot en met dinsdag, Vastenavond mee doorgaan. Dan breekt met Aswoensdag de Veertigdagentijd aan. Een tijd van inkeer, waarbij vasten, toeleggen op gebed en iets goeds doen voor een ander centraal staat. Het is een tijd waarin gelovigen door af te zien van iets waaraan ze gehecht zijn, dat kan met eten of drinken te maken hebben, of het gebruik van internet zoals Facebook, ruimte maken voor de ander. Voor God in het gebed, maar ook voor mensen om hen heen, die extra aandacht verdienen. Mensen die buiten de boot vallen, bijvoorbeeld omdat ze anders zijn dan wat wij “normaal” vinden. Het zijn juist die mensen waar Jezus in het evangelie voor opkomt. Voor de kleinen, de armen, de minderbedeelden, de tollenaars en zondaars, zij die anders zijn.

Veertig dagen leven we toe naar het Paasfeest. Vlak daarvoor overwegen wij Jezus’ lijden en sterven en zullen we horen hoe Jezus zelf tot het uiterste ging en hoe hij zelf bespot en belachelijk gemaakt werd, omdat hij ‘anders’ was in de ogen van de mensen.

Ik hoop voor alle luisteraars dat de Veertigdagentijd een tijd van werkelijke inkeer mag zijn, waarin we ons hart openen voor een ieder die ‘anders’ is dan wij, zelfs als we hen niet ‘normaal’ vinden en dat we hen op een respectvolle en welkome wijze tegemoet treden. Ieder mens is ‘t dat waard!