VIDEO: In gesprek met CDA'er Tom van Oostrom

TIEL - Huidig fractievoorzitter van het CDA Tiel is Tom van Oostrom. Voor deze verkiezingen heeft hij zich niet meer kandidaat gesteld. Wat is hiervan de reden en hoe ziet hij de toekomst?

Van Oostrom is tien jaar raadslid in Tiel en al acht jaar fractievoorzitter van het CDA. De reden dat hij zich niet meer verkiesbaar stelt is niet over één nacht ijs gegaan. Hij heeft veel nagedacht over wat hij als politicus wil bereiken in Tiel en of nog eens vier jaar als raadslid wenselijk was.

Hoewel hij het altijd leuk werk met prettige mensen heeft gevonden, heeft hij besloten niet meer als raadslid door te gaan.

Bekijk het hele interview hier (tekst loopt door onder beeld):

Op de vraag of dingen anders zijn gelopen dan de bedoeling was, is het antwoord nee. Bij de ledenvergadering van het CDA werd niet Van Oostrom als lijsttrekker voorgedragen, wat voor velen een logische stap leek.

Mogelijkheid is wel dat Van Oostrom wethouders wordt voor het CDA als de partij in de coalitie komt.

Geen erebaan

Van Oostrom legt uit hoe het werkt: bij de verkiezingen worden raadsleden gekozen, geen wethouders. Mocht de partij na de verkiezingen in de coalitie komen, zal de partij een kandidaat voor het wethouderschap aandragen. Het wethouderschap ziet Van Oostrom niet als erebaantje, het is hard werken en er is veel kennis en ervaring voor nodig.

In de praktijk maakt de wethouder een plan, waarna de raad hierover beslist. Het is dus van belang goed samen te werken, zodat samen de gestelde doelen bereikt kunnen worden.