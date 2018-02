Elis Ligtlee blij dat ze WK mag rijden op haar thuisbaan

EERBEEK - Olympisch kampioene Elis Ligtlee leek het WK Baanwielrennen in Apeldoorn mis te lopen.

Maar de 23-jarige wielrenster uit Eerbeek werd toch nog geselecteerd voor de 500 meter tijdrit. "Ik ging er vanuit dat ik niet mee mocht doen. Dat is nu toch nog mag starten, is natuurlijk wel super. Het is voor thuispubliek en ik hoorde dat het zaterdag zo goed als uitverkocht is. In 2011 keek ik toe en toen was het helemaal uitverkocht. Dat was voor mij wel reden om over te stappen op het baanwielrennen. Dat een heel land achter één renner staat, dat is natuurlijk kippenvel."

Na haar gouden medaille op de Spelen in Rio kende Ligtlee een moeilijke periode. "Eigenlijk gaat het stapje bij stapje beter. Maar ik ben er anderhalf jaar uit geweest, dus ik ben er al blij mee. Ik heb de afgelopen drie weken heel hard getraind, maar lastig om te zeggen wat eruit komt. Het is twee rondjes vol rammen, lastig om daar nu een doel aan vast te maken."