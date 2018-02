De Graafschap verlengt contracten met drie trainers, maar Oosterhuis moet weg

DOETINCHEM - De Graafschap heeft na Henk de Jong ook de contracten met zijn assistenten Sandor van der Heide, Richard Roelofsen en Edwin Susebeek verlengd.

Dat heeft de Achterhoekse club woensdagmiddag bekend gemaakt. Rond de jaarwisseling tekende hoofdtrainer Henk de Jong al voor een jaar bij. Zijn rechterhand Van der Heide tekent nu ook voor een seizoen bij, net als Richard Roelofsen en keeperstrainer Edwin Susebeek. Vooral Roelofsen en Susebeek zijn al jaren aan de Achterhoekse club verbonden.

Links Sandor van der Heide die zijn contract met een jaar heeft verlengd

Het contract met Jan Oosterhuis wordt niet verlengd. Volgens de club heeft dat te maken met kostenoverwegingen. Oosterhuis is bij de Graafschap aan zijn derde seizoen bezig. Hij staat dit seizoen al minder vaak op het veld bij de eerste selectie. Jan Vreman is in het bezit van een contract voor onbepaalde tijd en blijft ook volgend seizoen de beloften trainen.

De Graafschap speelt komende vrijdag thuis in Doetinchem tegen Helmond Sport. Afgelopen vrijdag werd met 5-2 verloren van FC Emmen.