VIDEO: Wolf gezien op diverse plekken

WAGENINGEN - Op diverse plaatsen in Gelderland is woensdag een wolf vastgelegd op foto en video. Dat meldt Wolven in Nederland. Op basis van dit beeldmateriaal bevestigen experts dat het inderdaad om een wolf gaat.

In de vroege ochtend werd in het schijnsel van de koplampen van een auto een wolf gefilmd in de Betuwe. Enkele uren later werd zo'n tien kilometer westelijker een wolf gezien langs de Nederrijn. Deze waarneming werd gevolgd door een wolf die werd opgemerkt aan de zuidelijke rand van de Veluwe, hemelsbreed enkele kilometers verderop.

Beelden van de wolf (tekst gaat verder onder de video):

Volgens Wolven in Nederland gaat het naar alle waarschijnlijkheid om hetzelfde dier. Maandag is een wolf gezien in het Duitse Rees. Dat zou ook hetzelfde exemplaar geweest kunnen zijn.

Het is de derde wolf in Nederland dit jaar. Rond de jaarwisseling liep een gezenderde wolf door een groot deel van Oost-Nederland. Begin februari is een wolf gezien in Twente. Die is nog in die regio aanwezig.