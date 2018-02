Slaagt Min-Woo Song als profvoetballer dankzij Achterhoekse sportschoolhouder?

DOETINCHEM - Sportschoolhouder Frits Kleinnibbelink uit Varsseveld gaat deze maand de boer op met een Zuid-Koreaanse voetballer. De 24-jarige Min-Woo Song hoopt een testperiode bij een voetbalclub in Nederland of België af te dwingen.

'Vijftien jaar geleden heb ik een voetballer te gast gehad hier in Varsseveld, omdat die graag prof wilde worden', aldus Kleinnibbelink. Dat bezoek had indruk achtergelaten, want Frits werd gebeld of hij niet een andere voetballer, Min-Woo Song, wilde begeleiden in Nederland.

Met oud-PSV’ers Ji-Sung Park en Young-Pyo Lee en voormalig Feyenoorder Chong-Gug Song als voorbeeld werken Frits en Min-Woo inmiddels hard aan zijn conditie en voetbaltechnische kwaliteiten. 'Ik heb hem nu een weekje uitgeperst en je kunt stellen dat hij aardig fit is', vertelt Kleinnibbelink over de speler die vorig seizoen nog voor de Koreaanse tweededivisionist Suwon City speelde. 'Nu gaan we hopen dat er een club zegt, doe maar eens een testtraining mee.'

De tekst gaat verder onder de reportage.



Kleinnibbelink heeft lijntjes uitgegooid naar verschillende clubs. Bij Vitesse mocht Min-Woo van de Russische eigenaren niet meetrainen, maar mogelijk dat het bij Jong De Graafschap wel gaat lukken. Voor Min-Woo is er een duidelijke reden waarom hij in Nederland wil spelen.

'Het simpele en verfijnde technische spel boeit mij enorm, daarom zou ik graag in Nederland voetballen', zegt Min-Woo, die kracht haalt uit de voorbeelden van de internationals Park, Lee en Song. 'Ze hadden een hoger niveau dan ik heb, maar ik probeer ze te volgen.'