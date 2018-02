Mishandelde agent nog niet aan het werk

VAASSEN - De agent die tijdens carnaval werd mishandeld in Vaassen, is nog niet aan het werk. Dat meldt de politie. Zijn collega heeft het werk wel hervat.

De twee surveilleerden in de nacht van 12 op 13 februari in Vaassen. In de Dorpsstraat spraken ze iemand aan op wildplassen. Meerdere mensen bemoeiden zich ermee, waarna de situatie escaleerde.

Een agent werd tegen de grond gewerkt en tegen het hoofd geschopt. De ander werd ook geslagen en geschopt.

Een van de agenten zag zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Daarna richtten de agenten hun vuurwapen op twee verdachten. De jongens van 19 en 20 jaar zijn aangehouden.

