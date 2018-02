Deel dit artikel:











Geld gepind met gestolen Duitse bankpas in Doetinchem Foto: Pxhere

DOETINCHEM - De Duitse politie is op zoek naar drie personen die in Duitsland een vrouw bestalen en in Doetinchem geld van haar rekening haalden.

De 62-jarige vrouw raakte haar portemonnee kwijt in een sauna in Emmerich. Dit gebeurde op 21 januari vorig jaar. Diezelfde dag werd met haar pas geld gepind. De politie heeft een foto vrijgegeven van een van de daders, het gaat om een man die geld pint bij de geldautomaat. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl