Jongeren voelen politici aan de tand in verkiezingsbus Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Een groep van 25 studenten van het Graafschap College presenteert donderdag een radio-uitzending in de Gldstemt-bus op het plein van de school aan de Ruimzichtlaan in Doetinchem. Presentator Joost Jonker van Regio8 zet samen met de jongeren de 2 uur durende radioshow in elkaar. De GldStemt- verkiezingsbus van omroep Gelderland is een rijdende volledig ingerichte (kijk)radiostudio en staat donderdag op het plein bij de school.

De radioshow maakt deel uit van het samenwerkingsproject tussen het Graafschap College , Regio8 en Omroep Gelderland waarbij studenten van dichtbij kennis maken met media en journalistiek; in plaats van filmpjes kijken, zelf video's maken. Maar ook webberichten schrijven, politici interviewen, gasten uitnodigen, op straat mensen interviewen en dat allemaal over gemeentepolitiek. Niet sexy? Dat onderwerp lijkt niet sexy voor jongeren, maar de onderwerpen die hun aangaan zijn legio: winkelopeningstijden, kroegsluitingstijden, leegstand binnenstad, inrichten sportcomplexen, woonwijken en scholen, prijzen voor het kopen van het paspoort en verlengen van het rijbewijs. Veel studenten mogen dit jaar voor het eerst zelf hun stem uitbrengen. De verkiezingskaravaan van de regionale omroep en 33 lokale omroepen, waaronder Regio8, trekt al 3 weken door de provincie met een grote bus die is omgebouwd tot (kijk)radio-studio. Lokale omroepen verzorgen in alle gemeenten een verkiezingsuitzending vanuit deze bus. De radioshow wordt uitgezonden op 4 maart bij Regio8 en Omroep Gelderland op de website GldStemt.nl De GldStemt-bus staat vrijdag bij de Doetinchemse schouwburg Amphion. Omroep Gelderland maakt daar zelf een radio en televisie-uitzending in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. De radio-uitzending is van 16 tot 19.00 uur en de TV-uitzending van 17.00 tot 18.00 uur. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl