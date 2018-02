Staringmuseum in Almen op z'n vroegst in de zomer geopend

ALMEN - Museum STAAL in Almen opent op z'n vroegst in de zomer de deuren voor het publiek. Initiatiefneemster Pien Pon verwacht dat de feestelijke opening van het museum over de Achterhoekse dichter Staring op z'n vroegst in juni zal plaatsvinden.

Het museum in Almen zou al in december vorig jaar de eerste bezoekers ontvangen, maar werd één dag voor de opening getroffen door brandstichting. Midden in de nacht vernielden onbekenden een raam en gooiden brandbaar materiaal naar binnen. De schade was enorm. Het interieur en de museumstukken zaten onder het roet. Op dit moment wordt alles schoongemaakt en hersteld. Dat gaat volgens initiatiefneemster en directeur Pien Pon nog een paar maanden duren. “Ik hoop dat het museum in juni klaar is voor de feestelijke opening. Dat zou mooi zijn. Dan kunnen we bezoekers al in de zomervakantie ontvangen. Anders wordt het eind augustus of in september.”

Staringmuseum (Foto: Omroep Gelderland)

Ridders van Gelre

Antoni Christiaan Winand Staring was een dichter en landbouwdeskundige die leefde van 1767 tot 1840. Hij trouwde in 1791 in het kerkje van Almen naast het nieuwe museum. Dit kerkje speelt ook een rol in één van de bekendste gedichten van Staring over een hoofdige (= koppige) boer. De eerste regels luiden: 'Elk weet, waar 't Almensch kerkje staat en kent de laan die derwaart gaat.' Staring studeerde, zoals veel Gelderse jongemannen van zijn tijd, aan de Gelderse Academie in Harderwijk. De uitzending van Ridders van Gelre op maandagavond 26 februari belicht zowel het leven van A.C.W. Staring als van de Universiteit van Harderwijk. De aflevering is vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland en wordt ieder uur herhaald.

Antoni Staring (Foto: Omroep Gelderland)

Gelredag

De Gelredag is aanstaande zaterdag in het stadsmuseum van Harderwijk. Eén zaal is volledig ingericht met stukken over de voormalige Gelderse Academie. Gidsen nemen bezoekers vanuit het museum mee naar de mooiste verborgen plekken in de historische binnenstad die herinneren aan de Universiteit van Harderwijk. De Gelredag is van 10.00 uur tot 12.00 uur en de toegang is gratis.