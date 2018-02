Deel dit artikel:











ProTiel over turbulente jaren: 'Er was een kadaverdiscipline'

TIEL - ProTiel raakte in de afgelopen termijn beide zetels kwijt en verdween dus uit de raad. Als het aan lijsttrekker Peter Elferink ligt, keert de partij na de verkiezingen weer terug. 'We moeten weer terug naar waar we ooit mee zijn begonnen', zegt hij in een interview met De Zakengids.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Elferink noemt de binnenkomst van zijn partij in 2002 een afstraffing van het zittende college. Maar liefst acht zetels haalt ProTiel in dat jaar. Vanaf dat moment slinkt het aantal, tot er bij de verkiezingen in 2014 nog maar twee over zijn. Beide raadsleden die de zetels bekleden stappen eruit. Er wordt gekeken naar samenwerking met onder meer de Partij van de Burgers, maar de gesprekken lopen uit op niets. Lijsttrekker Elferink doet een mea culpa. Hij heeft toe dat er binnen ProTiel weinig ruimte was 'je zegje doen' en voor bewegingsvrijheid voor de leden. 'Kadaverdiscipline' noemt hij het in het interview. Die periode is voorbij, verzekert Elferink. Er is een nieuw bestuur ingesteld en er zijn meerdere commissies opgezet. Vooraanstaande oud-leden, zoals Gerard Volmer meldden zich weer bij de partij. 'Vervolgens hebben we een kieslijst opgesteld, met daarop 14 leden.' Alle veertien kandidaten zijn in de nieuwsbrief terug te vinden. Lees hier de nieuwsbrief van ProTiel Zie ook: ProTiel maakt partijprogramma bekend