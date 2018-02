Deel dit artikel:











Ouders luisteren naar klaarover, maar autogordel voor eigen kind? Ho maar Foto: Facebook/politie West Maas en Waal

DREUMEL - De politie heeft woensdag in Dreumel automobilisten bekeurd. Dit gebeurde in de buurt van basisschool De Oversteek. Er waren klachten dat ouders geen gehoor gaven aan aanwijzingen van verkeersbrigadiers. Maar dat was niet de reden waarom agenten bonnen uitschreven.

Agenten die poolshoogte namen bij de voetgangersoversteekplaats bij de school zagen dat ouders keurig 'luisterden' naar de klaarovers. 'Wij hebben geen overtredingen op dat gebied daar gezien', schrijft de politie op Facebook. Wat dan wel? 'We zagen dat er kinderen los in de auto's werden vervoerd. Hiervoor zijn bestuurders geverbaliseerd.' Krab de ruiten! Verder zag de politie bevroren autoruiten. De politie op Facebook: 'Ook zagen wij dat bestuurders soms nog te weinig tijd reserveren om de ruiten van hun auto goed vrij te maken van ijsvorming en condens. Daar de komende tijd vorst wordt verwacht vragen wij uw aandacht hiervoor.' Wie zich realiseert hoe hoog de bekeuring daarvoor is, staat de komende tijd 's morgens vast en zeker 5 tot 10 minuten eerder op; de boete voor niet voldoende zicht is 230 euro en voor bevroren buitenspiegels 140 euro. En dan hebben overtreders de 9 euro administratiekosten nog niet eens betaald. Agenten benadrukken dat verkeersbrigadiers opgeleide vrijwilligers zijn die anderen veilig over laten steken. 'Bestuurders en fietsers die geen gehoor geven aan de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers vinden wij beschamend.'