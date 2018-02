Opening Lelystad Airport later en vliegroutes boven Veluwe hoger, belooft minister

DEN HAAG - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft haar besluit toegelicht om de opening van Lelystad Airport uit te stellen. 'Het is niet verantwoord en ik ga het niet doen', sprak de minister woensdag op een persconferentie.

De minister (VVD) presenteerde woensdag nieuwe vliegroutes. Die zijn hoger, beloofde ze. In de huidige indeling moeten vliegtuigen vanaf Lelystad op een hoogte vliegen van 1800 meter. Tegenstanders vinden die hoogte veel te laag en vrezen voor geluidsoverlast. Ook zou de veiligheid in het geding zijn.

Van Nieuwenhuizen bedankte alle betrokkenen die zich de afgelopen maanden hadden bemoeid met de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport dat de vakantievluchten van Schiphol moet overnemen. In de toekomst staat ze vanaf Lelystad 45.000 vliegbewegingen per jaar toe.

Nieuwe inzichten

'Die reacties hebben geleid tot nieuwe inzichten en die hadden we anders niet gehad.' Voor het vervolg beloofde ze die partijen weer een vinger in de pap. 'We houden alle procedures tegen het licht en met iedereen', aldus Van Nieuwenhuizen.

Ze zei tot voor kort zich te willen inzetten voor de opening van het vliegveld op 1 april 2019. Met heel veel druk zou dat kunnen, meent de minister. 'Maar dat is niet verantwoord en ik ga het niet doen.'

Fouten ontdekt door actiegroepen

Actiegroepen kwamen er achter dat er verschillende fouten stonden in het rapport over de milieueffecten van de routes. Zo werd aangetoond dat er met verkeerde gegevens werd gerekend. Volgens de actiecomités werd de geluidsoverlast te klein voorgespiegeld. Het ministerie heeft de fouten toegegeven.

