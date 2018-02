Deel dit artikel:











D66 Nijmegen wil 500 middeldure huurwoningen Foto: RN7

ARNHEM - D66 Nijmegen wil in de volgende raadsperiode 500 middeldure huurwoningen bouwen in Nijmegen. 'Er is in onze gemeente een groot tekort aan huizen tussen de 710 en 1000 euro per maand', aldus D66-lijsttrekker Tobias van Elferen.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

info@rn7.nl

Volgens D66 moet de Nijmeegse woningmarkt voor iedereen toegankelijk zijn en is dat nu niet het geval. Starters en alleenstaanden komen op dit moment te vaak klem te zitten op de woningmarkt, vindt D66. Het zou gaan om zo’n 4000 mensen die geen passende woning kunnen vinden. Ook aandacht voor studenten Daarnaast vraagt D66 aandacht voor de positie van studenten in de stad. De democraten willen dat het mogelijk blijft bestaande panden aan studenten te verhuren, mits aan vergunningsvoorwaarden voldaan wordt. D66 wil verder dat eigenaren van studentenpanden verplicht worden voorzieningen als fietsenstallingen en afvalinzameling te realiseren.