Gelderland Stemt in Zutphen: kijk en lees mee

ZUTPHEN - Vandaag staat de rode verkiezingsbus van Omroep Gelderland en 33 lokale omroepen in Zutphen, bij de Walburgiskerk De host van het programma is de lokale omroep B-FM. Alle heikele zaken werden met verschillende politieke partijen besproken. Hieronder ons verslag.

CDA & Bewust ZW - verkeerssituatie

Karin Warmoltz, fractielid van het CDA, en Bert Jansen, fractievoorzitter van Bewust ZW, waren in de studio om te praten over de verkeerssituatie.

Zij bespraken verschillende gevaarlijke knooppunten en wegen in en om de gemeente en concludeerden samen dat er snel verandering moet komen vanuit de gemeente. Er wordt al jarenlang geklaagd over de verkeersveiligheid in de gemeente, maar er wordt weinig tot niets aan gedaan door de gemeenteraad.

Volgens Sueters is het belangrijk dat de gemeenteraad samenkomt om eens goed te zitten voor deze kwestie. Er moet samen een besluit worden genomen; geen eilandjes - alle neuzen moeten één kant op. Volgens Warmoltz is het te makkelijk om alleen de gemeenteraad "de schuld" te geven, een deel van de verantwoordelijkheid ligt ook bij de inwoners. Zij gaan de weg op en dat betekent dat zij ook bepalen of het verkeer wel of niet veilig is.

GroenLinks, ChristenUnie en Burgerbelang - zorg

Martine Westerik, fractielid van GroenLinks, André Oldenkamp, fractielid van ChristenUnie, en René Sueters, fractievoorzitter en wethouder van Burgerbelang gingen met elkaar in gesprek over de zorg.

De zorg moet volgens de politici meteen worden aangepakt wanneer het nodig is, al helemaal sinds de regeling van de zorg nu bij de gemeente ligt. Eén van de belangrijkste agendapunten die alle drie de partijen delen, is dat er nieuwe woningen moeten worden aangesteld voor ouderen. 'De vergrijzing komt eraan en de oudere mensen van Zutphen hebben een allemaal recht op veilige huisvesting.'

Over de financiën en regels wat betreft de bestemmingsplannen van de zorghuizen was nog een kleine discussie tussen Burgerbelang en de ChristenUnie, maar uiteindelijk waren ze het in principe gewoon met elkaar eens.

De lokale SP is inmiddels ook gearriveerd met haar iconische tomaten.

Mas Papo - stadsdichter Zutphen

Mas Papo, de enige echte stadsdichter van Zutphen, heeft een gedicht voorbereid over de gemeenteraadsverkiezingen. Bekijk hier de enthousiaste dichter die zijn verkiezingsgedicht live op de radio voorleest:

Annemieke Vermeulen - burgemeester Zutphen

De burgemeester van Zutphen, Annemieke Vermeulen (VVD), roept jong en oud op om te gaan stemmen.

"Als je meedoet, dan ga je stemmen en als je stemt, dan doe je mee", zo klinken de openingswoorden van de burgemeester. Ze merkt dat mensen in Zutphen wel interesse hebben in de lokale democratie, maar er wordt volgens haar nog te weinig gestemd. 'Vooral jongeren laten het aan zich voorbij gaan.' Zij wil dan ook jonge doelgroepen gaan betrekken bij de verkiezingen.

Vermeulen vertelt dat de gemeenteraadsverkiezingen ongelooflijk belangrijk zijn, aangezien inwoners vaak zelfs meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek dan op landelijk niveau. 'Stemmen is altijd heel belangrijk; een moment van nadenken over wat je belangrijk vindt en hoe je invloed kan uitoefenen', aldus de burgemeester.

SP, VVD en Stadspartij Zutphen - wonen in Zutphen

Martijn ten Broeke, fractievoorzitter van de SP, Jorn Lok, fractievolger van de VVD en Mirjam van Ast, fractielid van Stadspartij Zutphen, gingen met elkaar in gesprek over de woningsituatie.

De partijen willen allemaal de woningbouw in Zutphen verbeteren. Een hot topic was het woningcontingent; hoeveel woningen moeten er in de gemeente bijkomen? De meningen zijn verdeeld. De SP wil meer woningen en de VVD wil juist van de woningcontingenten af - zij is meer bezig met het kostenplaatje. De VVD stelt namelijk dat woningcontingenten de lokale economie verstoren.

De SP stelt dat sociale woningbouw op lange termijn armoede juist terugdringt. Waar de VVD zich meer zorgen maakt over de financiële belangen van de top, maakt de SP zich meer zorgen over de onderlaag.

De burgerpartij zit er een beetje tussen; zij zijn voor sociale woningbouw, maar vinden dat het wel allemaal binnen het budget moet passen. Er moet volgens de partij ook genoeg overblijven voor andere voorzieningen.

Wat verder blijkt uit de discussie, is dat de VVD met dure woningen een rijke doelgroep naar de gemeente wil lokken. De SP vindt dit prima, zolang er maar genoeg geld overblijft voor mensen met minder geld.

PvdA en D66 - Sociaal domein

Annelies de Jonge, fractielid van de PvdA, en Ingrid Timmer, lijsttrekker van de D66, waren de laatste gasten in de bus. Zij bespraken het sociaal domein.

Het sociaal domein betreft eigenlijk alle sociale voorzieningen. De Jonge legde meteen uit dat het een lastig onderwerp is; het geld moet op de juiste manier worden verdeeld zodat degene die het nodig hebben kunnen profiteren van sociale voorzieningen. Timmer kan dit alleen maar beamen: 'Het doet pijn om te snijden in de ene sociale voorziening om de andere te kunnen leveren.'

De Jonge gaat verder door te vertellen dat haar partij er voor iedereen wil zijn, hoe lastig dat soms ook is. Eén van de punten waar beide politici erg trots op zijn, is de manier waarop de gemeente zich heeft ingezet om armoede te bestrijden. Er is namelijk een daling van inwoners onder de armoedegrens. Daarnaast kunnen personen die kampen met financiële problemen gebruik maken van de juiste (sociale) voorzieningen. Timmer voegde toe dat kinderen daarbij een extreem belangrijke groep zijn. Soms moet er budget worden opgeofferd, maar voor kinderen willen de partijen zo min mogelijk opofferingen maken.