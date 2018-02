Moeder Nathalie is woest: 'Mijn dochter is geen overvaller'

INGEN - Een meisje van 17 jaar uit Ingen blijkt niets te maken te hebben met een gewelddadige overval op een ouder echtpaar in Lienden. De politie bevestigt woensdag dat het meisje geen verdachte meer is. De moeder van de tiener is woest en zegt een klacht tegen de politie in te dienen.

'Mijn dochter wordt van haar bed gelicht. Ze is totaal onschuldig en van de politie krijg ik geen sorry of niks', briest moeder Nathalie. 'Wat een hooghartige vertoning! Dit kan echt niet, zo omgaan met een meisje van 17 jaar. De politie zegt dat dit maar moet kunnen.'

Wat gebeurde er?

Een man en een vrouw worden op 26 januari 2017 overvallen door twee jongemannen en een jonge vrouw. De man krijgt pepperspray in zijn gezicht en wordt toegetakeld. De overvallers gaan er zonder buit vandoor.

Het meisje dat aanbelt, wordt herkend. Op 19 februari, ruim een jaar na de overval, lichten agenten haar van haar bed. Nathalies dochter wordt verhoord op het politiebureau in Arnhem en mag pas om 15.30 uur weer naar huis.

Op de avond van de overval was ze thuis, op haar kamer Moeder van meisje van 17

Zowel Opsporing Verzocht als Bureau GLD schenken aandacht aan de brute overval.

Ze hebben de verkeerde, weet moeder Nathalie vanaf het begin. 'Op de avond van de overval was mijn dochter thuis, op haar kamer. Ze praatte met haar vriendin. Die had een dag eerder gehoord dat haar ouders uit elkaar zouden gaan en daar wilde ze met mijn dochter over praten.'

Waarom de moeder daar zo zeker van is? Ze is die avond zelf ook thuis.

Ondanks deze uitleg zit de tiener bijna een hele dag vast in Arnhem. Tussen de verhoren door zit ze, zegt de moeder, in een cel voor minderjarigen. 'Ik had daar geen idee bij. Ik vroeg agenten of dat een cel met een knuffelmuur en legoblokken was.'

'Mijn dochter is getraumatiseerd'

Nathalies dochter gaat weer naar school, maar is de weg kwijt. 'Mijn dochter eet niet meer, ze slaapt niet meer', vervolgt de moeder. Nathalie is woest, maar beheerst zich aan de telefoon. Praat weloverwogen, zelfverzekerd. Maar opeens krijgt de emotie bij haar de overhand en moet ze huilen. 'Mijn kind moest op het bureau haar schoenen uitdoen, haar beha en moest terug naar de cel. En ze weigerden haar te eten te geven. Ze hebben haar als een zware crimineel behandeld.'

Ze gaat een klacht indienen bij de politie, zegt Nathalie.

Een cel voor minderjarigen? Is dat met een knuffelmuur en legoblokken? Moeder Nathalie

Dochter wil naar slachtoffers

Het enige dat haar kind wil, is langs bij de overvallen man en vrouw in Lienden om uit te leggen dat ze niets met die vreselijke gebeurtenis van doen heeft gehad. 'Ik wil bij ze langs, mama. Vandaag', legt de moeder de wanhoop bij haar kind uit.

Moeder en dochter hebben deze woensdagmorgen een gesprek met de politie. Volgens de moeder heeft de politie toegezegd het Openbaar Ministerie te zullen verzoeken haar kind niet meer als verdachte aan te merken, omdat ze minderjarig is en Ingen zo’n kleine gemeenschap is.

'De aanhouding van het meisje was rechtmatig', meldt een politiewoordvoerder. 'Er was juridisch voldoende aanleiding om haar aan te houden en te verhoren over mogelijke betrokkenheid. Nu er nog steeds geen nieuwe informatie is die wijst op betrokkenheid bij de overval heeft de politie inmiddels aan het meisje laten weten dat ze geen verdachte meer is.'

