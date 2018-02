Burgemeester over uitstel Lelystad Airport: 'Niet te vroeg juichen'

OLDEBROEK - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek is blij dat Lelystad Airport minstens een jaar later opengaat. Hij reageert daarmee op een bericht van RTL Nieuws en De Telegraaf dat minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) niet langer vasthoudt aan opening op 1 april 2019.

Maar Hoogendoorn wil niet te vroeg juichen, zei hij woensdag op Radio Gelderland. 'Maar beter iets dan niets.'

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat liet aanvankelijk weten dat er geen ruimte was voor uitstel met minstens een jaar. Hoogendoorn: 'Maar het was me ook duidelijk dat ze luisterde naar de bezwaren.'

Bezwaarmakers willen pas dat Lelystad Airport wordt uitgebreid met vakantievluchten vanaf Schiphol na de herindeling van het luchtruim. Maar dat is pas in 2023. In de huidige indeling moeten vliegtuigen vanaf Lelystad op een hoogte vliegen van 1800 meter. Tegenstanders vrezen voor geluidsoverlast.

Aan eerder onderzoek naar mogelijke geluidsoverlast bleek veel te mankeren.

'Plannen moeten echt anders'

De burgemeester van Oldebroek was woensdag duidelijk op Radio Gelderland: 'De plannen voor Lelystad Airport moeten fundamenteel wijzigen. Gebeurt dat niet, dan willen we als Veluwe garanties over de vlieghoogtes. 1800 meter is veel te laag.'

Die garanties zijn volgens hem niet louter nodig vanwege de geluidsoverlast door laagvliegende vliegtuigen. 'Vliegtuigen die laag overvliegen kunnen worden gehinderd door vogels, weten we van piloten. Zulke botsingen komen niet alleen voor bij het opstijgen maar ook op lage hoogtes. Dus houdt dat in dat vliegtuigen noodlandingen op de Veluwe moeten maken.'

Jules van der Weerd uit Hattemerbroek van de Bewonersdelegatie Lelystad is 'een beetje verrast' over het uitstel. Van der Weerd is benieuwd naar de reden, zei hij op Radio Gelderland. 'Er is nu tijd om na te denken.'

Van der Weerd blijft achter het standpunt staan dat het luchtruim eerst opnieuw moet worden ingedeeld.

Zie ook: Wat is de Bewonersdelegatie?

Nieke Hoitink in gesprek met Van der Weerd:

Minister Van Nieuwenhuizen heeft tot voor kort gezegd zich in te willen zetten voor opening op 1 april 2019. Ze geeft tegen het middaguur een persconferentie.

Zie ook: Dossier Lelystad Airport