Gelderlanders naar WK touwtrekken

ARNHEM - Nog even en dan gaan ze naar China voor het WK Indoor Touwtrekken: de leden van het Nederlands team. Ze zijn momenteel hard aan het trainen voor het kampioenschap dat begin maart plaatsvindt.

In de Nederlandse ploeg zit een aantal Gelderlanders, zoals Peter Aangeenbrug uit Ede, die ook als coach fungeert, en Arjan van Davelaar uit Stroe. Het team traint momenteel zo'n drie tot vier keer per week in Renswoude. Nederland komt uit in de gewichtsklassen tot 600 kg, 640 kg en 680 kg.

Bij touwtrekken bestaan de teams uit 8 personen (mannen, vrouwen of gemengd 4 om 4). Nederland is een van de kanshebbers op een medaille. De voornaamste concurrenten zijn Ierland, Schotland en Taiwan.