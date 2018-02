Schip dreigde te zinken op Nederrijn

HEVEADORP - Er dreigde dinsdagavond een schip te zinken op de Nederrijn bij Heveadorp.

Rond kwart voor tien kreeg de brandweer een melding. Daarop zijn brandweerauto's uit Doorwerth en Renkum-Heelsum naar het schip gegaan. Door een nog onbekende oorzaak is er een lek ontstaan in de voorste machinekamer. De brandweer heeft deze leeggepompt en dicht gemaakt. Hiermee is de lekkage zo goed als verholpen zegt Brandweer Gelderland-Midden.

Volgens de website MarineTraffic gaat het om een binnenvaartschip. Het was onderweg van Breukelen, via Spijk en eindigde op de terugweg nu bij de sluis bij Driel.

Volgens de brandweer is het schip gevuld met zand en zijn er geen gevaarlijke stoffen aanwezig.

Een duikbedrijf gaat nu het lek verder repareren en de sluis niet langer meer gestremd.