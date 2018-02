Sterk vermagerd varkentje gevonden: 'Hij heeft wekenlang rondgezworven'

ZELHEM - De Dierenambulance heeft dinsdagmiddag een varkentje gevonden en meegenomen. Het beestje zou zeker vier weken hebben rondgezworven in het buitengebied van Zelhem.

De medewerkers van de Dierenambulance troffen het varken sterk vermagerd aan op de de Meeneweg in Zelhem. Het beestje werd meegenomen naar een veilige opvanglocatie. 'Het varkentje krijgt nu bij ons goede voeding en medische zorg', zegt een medewerkster van de Dierenambulance.

Van de eigenaar van het beestje ontbreekt ieder spoor. 'We hebben geen melding gehad dat iemand een varkentje kwijt is', laat de medewerkster weten. 'We hopen dat de eigenaar zich bij ons meldt.' Op de Facebook-pagina staat een nummer dat hiervoor kan worden gebeld.

Vreselijke honger

Het varkentje is nu dus in een opvang. 'Hij had echt vreselijke honger. Toen het varkentje voeding kreeg, begon hij meteen te eten. Hij is daarna lekker dik in het hooi gaan liggen. Ik heb het idee dat hij het nu goed heeft.'

De Dierenambulance kwam het beestje op het spoor, na enkele meldingen van buurtbewoners. 'Ze zagen het varkentje al eventjes rondzwerven. Hij zat op een gegeven moment zelfs bij iemand in de tuin. Nadat we een filmpje van het beestje opgestuurd kregen, hebben we actie ondernomen. Het bleek een vriendelijk varkentje. Hij liet zich makkelijk aaien.'