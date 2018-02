'Stank is niet te harden', biogascentrale Bemmel moet dicht volgens omwonenden

BEMMEL - Ramen en deuren houden ze dicht. Dagelijks hebben ze last van ondraaglijke stank, zeggen de omwonenden van biogascentrale GroenGas Gelderland. Daarom moet de centrale dicht.

Ze vragen de provincie om de stekker eruit te trekken door de vergunning van het bedrijf in te trekken. Ze vinden dat ze al erg veel geduld hebben gehad met de lucht die ze zo plaagt. Het bedrijf heeft van alles gedaan om de omwonenden tegemoet te komen. Luchtwassers plaatsen, luchtwassers aanpassen, informatiebijeenkomsten, de directeur kan direct op zijn mobiel gebeld worden.

Het hielp allemaal niets, schrijven de omwonenden aan gedeputeerde Conny Bieze en aan alle Statenleden. De stank van de mest en rottende plantenresten die worden vergist tot biogas is er nog steeds. De centrale in Bemmel is de grootste van Gelderland en één van de grootsten van Nederland.

Niet serieus genomen

Klagen hebben de omwonenden al gedaan. Regelmatig sinds de opstart van GroenGas Gelderland, begin 2017. Maar ze voelen zich niet serieus genomen. Ze verbazen zich erover dat niet elke melding van stank geregistreerd wordt. En dat er ook niet altijd onmiddellijk actie wordt ondernomen om te kijken of de klacht gegrond is, maar pas later als de stank alweer is afgenomen.

Keer op keer is ze van alles beloofd, stellen de omwonenden nu in de brief aan de provincie. In verschillende gesprekken met de directie van de Biogascentrale en betrokken autoriteiten werd ze gezegd dat afdoende maatregelen zouden worden genomen. Niet dus, constateren ze nu.

Gezondheidsklachten

Om hun pleidooi voor sluiting van de centrale kracht bij te zetten, hebben ze een rapport van de GGD Gelderland Midden aan hun schrijven toegevoegd. Dat moet illustreren dat de kwaliteit van het leven van de omwonenden sterk achteruit is gegaan sinds de opstart van de Centrale. De GGD noemt de stankhinder een ongewenste situatie en wijst erop dat de overlast gezondheidsklachten kan veroorzaken bij omwonenden.

'Wij voelen ons aan het lijntje gehouden', betuigen de door stank getergde omwonenden. 'Na bijna een jaar van overlast is ons geduld ten einde en verzoeken wij u de Centrale met onmiddellijke ingang te sluiten, vervolgens de Centrale dusdanig te laten aanpassen dat emissies zijn uitgesloten en daarna pas weer op te starten.'

