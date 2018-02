1500 handtekeningen voor terugkeer stadsbus in Nijmeegse wijk Aldenhof

ARNHEM - Inwoners van de Nijmeegse wijk Aldenhof hebben woensdag 1500 handtekeningen voor de terugkeer van een stadsbus naar hun wijk aangeboden aan Gelders gedeputeerde Conny Bieze. Een aantal wijkbewoners sprak ook in bij een provinciale commissievergadering. Zij zijn erg teleurgesteld over 'de uitgeklede uitvoering van buslijn 4'.

December vorig jaar, toen de nieuwe dienstregeling in ging, is de stadsbus naar Aldenhof vervangen door een busje voor maximaal 8 personen dat naar busstation Dukenburg rijdt. Daardoor is er geen rechtstreekse verbinding met het stadscentrum meer.

'Volle pendelbusjes laten ons staan'

'De pendelbusjes zitten vaak te vol, rijden door en laten ons dan een halfuur wachten. Voor de ouderen is de bushalte van lijn 331 te ver lopen', zeggen wijkbewoners Wil Been en Monique Vos. De petitie voor een 'fatsoenlijke busverbinding' is een initiatief van SP Nijmegen, waar wijkbewoners zich bij hebben aangesloten.

De gemeenteraad van Nijmegen heeft het college eind januari gevraagd om met de provincie te overleggen over de terugkeer van een stadsbus en herstel van een directe verbinding met de binnenstad. De kans daarop lijkt niet groot, volgens de provincie maakten te weinig reizigers gebruik van buslijn 4. Gedeputeerde Conny Bieze heeft Provinciale Staten wel toegezegd te overleggen met vervoerder Breng of er mogelijkheden zijn om het busvervoer in Aldenhof te verbeteren.

Zie ook: