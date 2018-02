Provincie wil twee grote sportevenementen binnenhalen

'Het Nederlands damesteam heeft de afgelopen jaren de stap gemaakt naar de Europese- en de wereldtop', vertelt Peter Sprenger, voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond. 'Daarvan zijn twee zilveren EK-medailles en het bereiken van de halve finale op de Olympische Spelen van Rio het bewijs', vervolgt hij. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat het WK Volleybal in Nederland wordt gehouden. Hierbij zijn ook de paralympische sporters verzekerd van een volwaardig podium.

Volleybalvrouwen na het behalven val zilver op het EK. Foto: ANP (Archief)

EK naar Apeldoorn

Het EK Indoor Atletiek zal moeten plaatsvinden in Omnisport in Apeldoorn. Dat is volgens de provincie de enige geschikte locatie in Nederland. Daarbij komt dan een uitgebreid programma op onder andere het gebied van aangepast sporten, versterken van verenigingen, het aantrekkelijk maken van de sport voor de jeugd.

'Ik ben trots op de prachtige concepten die we in nauwe samenwerking met de Atletiekunie, de Nevobo en met de gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen hebben ontwikkeld', zegt Jan Markink, gedeputeerde Sport. 'Het EK Indoor geeft ons de mogelijkheid om de atletieksport dichtbij de mensen te brengen', zegt Pieke de Zwart, algemeen directeur van de Atletiekunie.

De gemeente Apeldoorn raamt de kosten hiervoor op 5,5 miljoen euro. Dit is volgens de gemeente vergelijkbaar met andere Europese kampioenschappen.

Omnisport. Foto: Omroep Gelderland

Volgens de provincie zitten er veel voordelen aan het organiseren van deze evenementen. Zo zullen 24 Gelderse steden optreden als gastheer voor een van de deelnemende landen tijdens het WK. Daarnaast trekken de evenementen grote aantallen toeschouwers naar Gelderland. En dat gaat gepaard met de nodige media-aandacht. Apeldoorn en de provincie verwachten dat het EK een economisch voordeel van 2 miljoen euro oplevert.

Bekendmaking

Op 27 april wordt tijdens een uitgebreide bijeenkomst van European Athletics bepaald wie het EK Indoor Atletiek mag organiseren. De bijeenkomst vindt plaats in Berlijn.

