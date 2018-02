Student maakt winnend ontwerp 'Muur van Mussert'

LUNTEREN - Rick Abelen, student van de TU Eindhoven, heeft de prijsvraag 'Toekomst van de Muur van Mussert' gewonnen. De prijsvraag is uitgeschreven door de Wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit & Research.

De student ontwierp een 'bedenkcentrum' met een ondergronds museum, een auditorium en een plek voor lezingen en debatten.

De jury noemde zijn idee om ondergronds te gaan 'vernieuwend en gedurfd', omdat het een sfeer van bedruktheid overbrengt. Die wordt versterkt door toepassing van de kleur zwart.

Toespraken van NSB-voorman

Het bouwwerk op de Goudsberg werd in de jaren 30 gebouwd in opdracht van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Voorman Anton Mussert sprak er zijn aanhang toe. Tienduizenden mensen kwamen af op zijn Hagespraken.

Het platform waarop Mussert stond, is direct na de oorlog gesloopt. Mussert werd op 7 mei 1946, een jaar na zijn aanhouding, op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd. Van het complex is nu alleen nog een stuk muur met een deel van het amfitheater over, dat in slechte staat verkeert.