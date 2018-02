VIDEO: Elske mag monumentaal orgel gaan bespelen

DOETINCHEM - Doetinchem verrijkt zijn culturele imago met een nieuwe stadsorganist in de Catharinakerk. Elske te Lindert is dinsdagmiddag benoemd tot stadsorganist en mag de komende jaren het monumentale Flentrop Orgel bespelen.

'Ik kwam hier naartoe om een klein concertje te geven voor het college van Doetinchem', vertelt een verraste Elske te Lindert. De benoeming tot stadsorganist van de stad kwam voor haar totaal onverwachts.

'Ik dacht dat de burgemeester eerst het orgel wel wilde bekijken, maar ze kwamen meteen met een andere boodschap. Dus dat was heel leuk.' De gemeente wil met deze benoeming meer zichtbaarheid creëren voor een onontdekte parel in de binnenstad en zo het culturele imago verhogen. 'Dit biedt ook de mogelijkheid om het te betrekken bij activiteiten en evenementen', vindt wethouder Maureen Sluiter. 'Het is met name een steun in de rug voor het mooie monument en de parel die we hier hebben.'

Het Flentrop Orgel is tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest en in 1952 opnieuw gebouwd. Dit gebeurde in een tijd waarin de orgelbouw opnieuw werd ontdekt en met grotere stoere orgels kwam. 'En dat is precies een orgel waar ik me op thuis voel', zegt Te Lindert, die zich als een vis in het water voelt tijdens het bespelen van het instrument.

'Dus ik vind het wel bijzonder om hier zo vaak en zo veel te kunnen spelen.' Ze kan de komende jaren elke zondagochtend bewonderd worden in de Catharinakerk. 'En daarbuiten doen wij al wel een aantal projecten en hebben we een aantal initiatieven om meer richting de stad te komen.'

