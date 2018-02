Deel dit artikel:











Zanger Dick van Altena met Freek de Jonge in Carré Dick van Altena (screenshot YouTube)

ARNHEM - Freek de Jonge heeft Dick van Altena uit Oosterhout uitgenodigd voor een optreden in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam op dinsdag 13 maart. Die avond wordt een oeuvrebox van Neerlands Hoop gepresenteerd. 'In Carré! dat is toch wat voor zo'n junske uit de Betuwe!', zegt Van Altena.

De Betuwse zanger dankt zijn uitnodiging aan een video die viral ging op internet. Een hilarische opname van het lied Bello van Neerlands hoop. 'Ik zong een keer in Culemborg voor een groep mensen die een vakantiereünie hadden. Een man kreeg de slappe lach tijdens het lied. Bello duurt normaal twee minuten, maar nu werd het met tal van slappe lach-onderbrekingen bijna zeven minuten.' De tekst gaat verder onder de video. Neerlands Hoop In Bange Dagen, kortweg Neerlands Hoop, was een befaamd cabaretduo in de jaren 1968 tot 1979, bestaande uit Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Naast Dick van Altena zullen ook Bart Peeters, Spinvis, The Nits, Paul de Munnik en vele anderen zullen die avond hun favoriete Neerlands Hooplied ten gehore brengen. Freek de Jonge daarover op care.nl: 'Opeens kwam alles samen. De voltooiing van de langverwachte Neerlands Hoop Box en de aanbieding om in Carré te komen spelen. Waar zouden we de presentatie van dat ambitieuze project beter kunnen laten plaatsvinden dan in het theater waarin Neerlands Hoop zijn grote successen heeft gevierd.' Freek de Jonge speelde na het succes van de opname van Dick van Altena zelf ook weer eens Bello in De Wereld Draait Door:: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl