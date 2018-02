Achilles’29 probeert op creatieve manier aan geld te komen

GROESBEEK - Leden, maar ook familieleden, vrienden en bedrijven die Achilles’29 willen steunen, kunnen de club uit Groesbeek een renteloze lening verstrekken. Achilles wil gaan werken met zogeheten leencertificaten van honderd euro per stuk.

In totaal zullen er 900 van deze certificaten in omloop worden gebracht om 90.000 euro bij elkaar te brengen. De certificaten worden genummerd en vanaf 1 juli 2019 volgt er tien jaar lang jaarlijks een loting.

Twee certificaathouders zullen de loting verrichten. De uitgelote certificaten worden aan de eigenaar terugbetaald. Het geld kan dus binnen één jaar weer terug op de bankrekening staan, maar dat kan ook tien jaar duren. De certificaten geven geen rente.

Schouders onder zetten

De constructie om geld te lenen via onder andere leden is besproken tijdens een ledenvergadering. Toen is besloten er samen de schouders onder te gaan zetten. De club heeft het geld nodig om de exploitatie van het lopende seizoen op orde te krijgen.

Achilles’29 heeft al jaren financiële problemen. Dat leidde uiteindelijk tot een faillissement van de proftak.

In samenwerking met onze mediapartner DeGroesbeek.nl