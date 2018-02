Deel dit artikel:











Komende week in Uit met Esther: The Full Monty, Tina de musical en kunstwerken bij de universiteit Wageningen Esther Stegeman Uit met Esther

ARNHEM - Esther gaat met Dennis Willekens naar het dorp Rheden waar hij is opgegroeid. Dennis was vroeger niet weg te denken bij zijn muziekvereniging en zijn oude docent had al wel een vermoeden dat een wereld in de showbusiness voor hem was weggelegd. De Nijmeegse Holly van Zoggel speelt Puck, de vriendin van Tina in de voorstelling Tina de Musical en bij de universiteit Wageningen staan verschillende kunstwerken.

