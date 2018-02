Naakte 'horrorclown' leidt tot één aangifte

KOOTWIJKERBROEK - De politie heeft één aangifte gekregen van een jongetje dat in Kootwijkerbroek lastig zou zijn gevallen door een man verkleed als clown.

De politie reageert hiermee op de onrust die ontstaan was omdat een soms naakte clown die kinderen zou lastig vallen. Er is een onderzoek gestart. Daarin is gekeken naar camerabeelden, getuigen zijn gehoord en mogelijke sporen zijn onderzocht.

Volgens de politie is er geen enkele andere vergelijkbare melding uit Kootwijkerbroek binnengekomen.

Scholen hebben gewaarschuwd dat ouders en kinderen alert moeten zijn.

