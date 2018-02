Drugslab gevonden in boerenschuur

Drugslab in boerenschuur. Foto: politie

BARNEVELD - De politie heeft dinsdagmiddag een drugslab aangetroffen in een boerenschuur in het buitengebied van Barneveld.

Het gaat om een schuur aan de Valkseweg, die voor een deel bewoond wordt. In de woning is een hennepkwekerij met ongeveer 150 planten aangetroffen. De bewoner is aangehouden.

Het drugslab was vermoedelijk bedoeld voor de productie van amfetamine. Het lab wordt ontmanteld door specialisten van de politie.