Bestuurder rijdt door na aanrijding

NUNSPEET - Op de rotonde van de Elburgerweg met de F.A. Molijnlaan in Nunspeet heeft dinsdagochtend een aanrijding plaatsgevonden.

Een fietser werd rond half zeven aangereden door de bestuurder van een personenauto. De automobilist is na de aanrijding doorgereden over de Elburgerweg in de richting van de brandweerkazerne.

De bestuurder reed in een klein, ouder model, zwarte auto die laag op de weg lag. Mogelijk was de auto voorzien van een spoiler aan de achterzijde. De politie zoekt mensen die meer informatie hebben.