Sven (8) schrijft brief aan Ed Sheeran

CULEMBORG - De 8-jarige Sven Brons uit Culemborg heeft een mooie brief geschreven aan de populaire zanger Ed Sheeran.

Sven wil niets liever dan een kaartje voor zichzelf en zijn moeder voor het concert van de Brit in Nederland. De zanger staat 28 en 29 juni in de Amsterdam Arena. Sven heeft geprobeerd kaarten te bemachtigen via ticketswap, alleen is dat niet gelukt. Met deze brief hoopt hij dat hij alsnog naar het concert van Sheeran kan.

In de brief schrijft Sven: 'Ik schrijf in het Nederlands en mijn moeder vertaalt het naar het Engels.' Hij vervolgt het stuk met een prangende vraag: 'Heeft u of uw baas misschien twee kaarten over voor uw concert in Amsterdam? Ik wil er gewoon voor betalen, maar weet niet hoeveel het kost. Ik wil ook wel uw auto of tourbus wassen.'

De moeder van Sven, Carolien, vindt het erg lief dat hij deze brief geschreven heeft, laat ze in een post op Facebook weten.

Het is nu dus duimen geblazen voor Sven (en zijn moeder).