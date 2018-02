Atlete Sifan Hassan mag toch meedoen aan WK indoor

APELDOORN - Atlete Sifan Hassan uit Arnhem mag toch meedoen aan de WK indoor, begin maart in Birmingham. Ze had zich formeel niet gekwalificeerd.

Hassan is ingeschreven voor de 1500 en 3000 meter. 'Sifan is de verdedigend wereldkampioene indoor op de 1500 meter en afgelopen zomer bronzen medaillewinnares op de 5000 meter én finaliste op de 1500 meter bij de WK atletiek in Londen', onderbouwt technisch directeur Ad Roskam de beslissing.

Dafne Schippers uit Oosterbeek komt uit op de 60 meter, de Arnhemse Nadine Visser op de 60 meter horden en Apeldoorner Eelco Sintnicolaas op de zevenkamp.