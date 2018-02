Wie herkent deze gewiekste vrouw?

ARNHEM - De politie is op zoek naar een vrouw die door heel Gelderland slachtoffers maakt. Ze gaat keer op keer gewiekst te werk.

De vrouw maakte al slachtoffers in Apeldoorn, Lichtenvoorde, Groenlo, Winterswijk en Lochem. Bij verschillende diefstallen is ze vastgelegd. Hier slaat de vrouw toe in Lochem.

Niet veel later zien we de vrouw weer, dan in Apeldoorn. Eerst steelt ze de portemonnee van een vrouw die in een juwelier naar sieraden aan het kijken is.

De buit viel waarschijnlijk tegen, want een half uur later slaat diezelfde vrouw toe bij een kledingzaak in Apeldoorn.

Wie herkent de vrouw? Bel nu de politie en zorg dat ze niet nog meer slachtoffers kan maken. Tips: 0800-6070 of anoniem 0800-7000.

Bekijk hier de video: