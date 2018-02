Deel dit artikel:











SGP Oldebroek: 'Vóór een samenleving, voor elkaar'

OLDEBROEK - De SGP Oldebroek zegt erg betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in de (regionale) zorg. De partij: ' Duidelijk blijkt dat meer menselijke maat nodig is. De afgelopen periode hebben we hier al op gewezen. Relatie moet belangrijker zijn dan regels.'

Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving is een belangrijk speerpunt voor de SGP: 'Wij willen omzien naar de inwoners in kwetsbare omstandigheden. Vanuit de Bijbelse naastenliefde moet de gemeente zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden.' De SGP zou graag zien dat kerken, scholen en maatschappelijke instellingen intensief worden betrokken bij het gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheidszorg. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid kunnen dam een signaleringsfunctie vervullen. Binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ligt verantwoordelijkheid nu veel bij de inwoners. De SGP zegt daarover: 'Zorg is bedoeld voor inwoners en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. Wij zijn voor een ruimhartig beleid.' Dat betekent: Keuzevrijheid om de zorg te kiezen die bij de inwoner past.

Streven naar maatwerk met zo min mogelijk regels.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg verdienen een grotere waardering en moeten worden gestimuleerd en ondersteund.

Voor inwoners is er 1 aanspreekpunt bij de gemeente.

Stimulering van initiatieven om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. De SGP vindt dat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt actief geholpen dienen te worden tot het vinden van een werkplek. De gemeente dient hier in regionaal verband samen te werken met sociale werkplaatsen. De gemeente moet zelf en samen met bedrijven leerwerkplekken organiseren.