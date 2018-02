Dode vrouw was zwanger, zeggen buren

Het onderzoek naar de dood van de vrouw is in volle gang. De duplexwoning is afgeschermd met zwarte hekken en ook de straat is deze dinsdag nog deels afgezet.

Volgens onderbuurvrouw Patricia Middelkamp is de vrouw nog geen halfjaar geleden boven haar komen wonen. Ze had volgens haar drie oudere kinderen die niet allemaal bij haar in huis woonden.

'Vriend aangehouden'

De politie heeft maandagavond na de vondst van het lichaam een verdachte aangehouden, die mogelijk betrokken was bij de dood van de vrouw. Meerdere buren zeggen tegen Omroep Gelderland dat het om haar vriend gaat. Volgens de onderbuurvrouw waren de twee vaak samen, maar of ze ook samenwoonden is niet duidelijk.

Sectie op het lichaam moet uitwijzen hoe de vrouw is overleden. De verdachte woonde in hetzelfde huis als het slachtoffer, meldt de politie. Die wil in verband met de privacy geen uitspraken doen over hun relatie.

Burgemeester Jan Willem Wiggers van Hattem heeft deze dinsdag meerdere buren bezocht om hen een hart onder de riem te steken.

Burgemeester Wiggers in gesprek met buren. Foto: Omroep Gelderland

Zie ook: Dode vrouw gevonden in huis Hattem; verdachte aangehouden