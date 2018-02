Chaos leerlingenvervoer door onderschatting en slechte samenwerking

ARNHEM - De problemen rond de start van het leerlingenvervoer door Valleihopper, in onder meer Barneveld en Ede, hadden voor een groot deel voorkomen kunnen worden. Dat valt op te maken uit een extern onderzoeksrapport dat is opgesteld in opdracht van de betrokken gemeenten. Die hebben een verbeterplan gemaakt.

Het is 21 augustus 2017 als het nieuwe schooljaar start. In de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude (Utrecht), Scherpenzeel en Wageningen rijdt het leerlingenvervoer vanaf nu onder de vlag Valleihopper. Het is een samenwerking tussen de zes gemeenten, waarbij drie verschillende taxibedrijven (Munckhof, Noot en Van Driel) de ritten rijden onder aansturing van een planningscentrale (Transvision).

Op dag één gaat er al meteen van alles mis: leerlingen worden niet opgehaald of op verkeerde locaties afgezet en chauffeurs zijn niet geïnstrueerd of nog op vakantie. Al op dag drie wordt besloten om de regie tijdelijk over te hevelen van Transvision naar Noot. ‘Voor alle betrokkenen heeft het worst-case scenario zich ontvouwen’, stelt onderzoeksbureau AT Osborne in het woensdag gepubliceerde rapport (pdf).



Alle partijen schuld

‘De aard, omvang en impact van de veranderingen is door alle partijen onderschat’, concluderen de onderzoekers na interviews met betrokkenen en het bestuderen van documenten. Het is voor het eerst dat de gemeenten samen het leerlingenvervoer regelen. Ook is nieuw dat de taxibedrijven niet meer zelf de ritten plannen, maar worden aangestuurd.

De aard, omvang en impact van de veranderingen is door alle partijen onderschat. Extern onderzoek naar Valleihopper.

Van de kennis van ambtenaren die het leerlingenvervoer voorheen regelden, wordt geen gebruik gemaakt. Ook sluiten contracten niet goed op elkaar aan en worden onduidelijkheden over de samenwerking tussen de verschillende partijen niet besproken.

Geen gezamenlijke aanpak

Er is geen gezamenlijke en projectmatige aanpak, concluderen de onderzoekers, terwijl dit wel ‘noodzakelijk’ is. De verdeling van het werk is namelijk ingewikkeld: de taxibedrijven moeten de rittenschema’s van de planningscentrale volgen, maar zij hebben onderling geen ‘contractrelatie'. Toch zijn beide partijen afhankelijk van elkaar, maar ook van de gegevens die door deelnemende gemeenten beschikbaar worden gesteld.

Alle partijen zijn te weinig proactief geweest. Extern onderzoek naar Valleihopper.

Volgens de onderzoekers zijn alle partijen 'te weinig proactief geweest' om tot een goede aanpak te komen. Daardoor ‘komt cruciale informatie niet (tijdig) bij de juiste partijen of wordt deze verschillend geïnterpreteerd’.

In de aanloop naar de start van het leerlingenvervoer in de Gelderse Vallei vinden bovendien zoveel wijzigingen tegelijk plaats, bijvoorbeeld op het gebied van routes en gebruikte computersystemen, dat de kans op een problematische start verder toeneemt.

Gefrustreerde verhoudingen

De problemen met het leerlingenvervoer door Valleihopper hebben gezorgd voor ‘gefrustreerde verhoudingen’ tussen de samenwerkende partijen, schrijven de onderzoekers. Zo meldde taxibedrijf Munckhof zich op 9 augustus 2017 af bij Transvision voor een chauffeursbijeenkomst, omdat 'het door Transvision voorgestelde en aan vervoerders opgedragen proces, inclusief het voorstellen van chauffeurs aan ouders en kinderen en het testen van de voertuigen, niet haalbaar is'.

Op 15 augustus meldt Noot aan Transvision dat het taxibedrijf de kwaliteit van de routes onvoldoende vindt. Twee dagen later verhardt de communicatie tussen beide partijen, meldt het onderzoeksrapport. Op 17 augustus verspreidt Transvision een 'chauffeursboekje' met instructies en afspraken. Noot besluit het boekje niet uit te delen, omdat de inhoud ingaat tegen de eigen bedrijfsregels en werkinstructies.

Inmiddels zou de onderlinge sfeer tussen de betrokken partijen zijn verbeterd, maar volgens de onderzoekers blijft dit een punt van aandacht.

Planning weer bij Transvision

In reactie op het extern rapport stellen de zes betrokken gemeenten in een persbericht dat er bij bestuurders ‘geen signalen van problemen’ binnen waren gekomen. Inmiddels zouden er betere afspraken zijn gemaakt over verantwoordelijkheden en communicatie.

De routes veranderen voor dit schooljaar niet. De gemeenten in de Gelderse Vallei.

Ook is er een plan van aanpak (pdf) opgesteld om de planning van het vervoer weer bij Transvision onder te brengen, mogelijk nog dit schooljaar. ‘Uitgangspunt is dat leerlingen en ouders hier niets van merken’, benadrukken de gemeenten. ‘De routes veranderen voor dit schooljaar niet.’

