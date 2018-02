UIT in het weekend: dit zijn de leukste tips van Esther

ARNHEM - Je wilt er dit weekend even lekker op uit, maar je weet niet waarheen. Nou dan heb je geluk, want ik heb weer een paar leuke tips voor je op een rijtje gezet.

Wandelen door kasteeltuin in Vorden

Geniet dit weekend van grote velden sneeuwklokjes en winterakonieten in de tuinen van Kasteel de Wildenborch in Vorden. Tijdens de Opentuinendagen zaterdag en zondag zie je de mooiste doorkijkjes en plekjes die de route aangeeft. Voor een lekker hapje en een drankje kun je terecht bij de theeschenkerij.

Kunstwerken op eieren bij Reurei

Altijd al bijzondere eieren willen zien? Dan moet je dit weekend naar Apeldoorn. Bij de paaseierenmarkt Reurei kun je namelijk de meest bijzondere kleine kunstwerkjes zien, maar dan wel op een ei. Kunstenaars uit heel Europa komen zaterdag en zondag naar de markt om daar hun eierkunstwerk te laten zien.

Speciaalbieren proeven in de Eusebiuskerk

Ben je gek op speciaalbieren? Dan is de eerste wintereditie van het Mout Bierfestival in de Eusebiuskerk in Arnhem wat voor jou. Het hele weekend zijn er natuurlijk allemaal verschillende bieren te proeven. Maar ook kun je verschillende workshops volgen en uit je dak gaan op de dansvloer.

Wonen, Leven & Lifestyle in de Stevenskerk

Na edities in de Eusebiuskerk in Arnhem en bij kasteel Rosendael is het nu de beurt aan Nijmegen voor het evenement Pure Enjoy. Het hele weekend is er in de kerk bij de exclusieve standhouders van alles te vinden wat betreft interieur, mode, sieraden en kunst. De beurs is zaterdag en zondag te bezoeken van 12.00 uur.

Landelijke Sterrenkijkdagen in Gelderland

Vanavond kun je op verschillende plekken in de provincie de maan en de sterren van dichtbij bekijken vanwege de Landelijke Sterrenkijkdagen. Je kunt onder meer terecht bij de Volkssterrenwacht in Bussloo, de Sterrenwacht Kreeft in Bennekom en Astra Ateria in Ede. Buiten zullen de telescopen klaar staan, zodat je het heelal goed kan zien.