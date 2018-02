ChristenUnie Neder-Betuwe presenteert jongerenmanifest

OPHEUSDEN - De ChristenUnie zet zich in de gemeente in voor onderwerpen die van belang zijn voor jongeren. Dit is terug te vinden in het verkiezingsprogramma. Ook is een speciaal jongerenmanifest opgesteld.

Het manifest werd 16 februari gepresenteerd en bestaat uit acht punten om de gemeente leefbaar te houden voor jongeren. Lees hier het hele manifest zoals de ChristenUnie die heeft opgesteld:

1. Investeer in het jongerenwerk

Er moet meer geld komen voor de jongerenwerkers die onze gemeente bezit. De jongerenwerker heeft namelijk naast haar sociale functie ook een beschermende en controlerende functie. We zien de jongerenwerker graag op straat tussen de jongeren.

2. Aandacht voor de verkeersveiligheid

Er moet meer aandacht worden besteed aan de verkeersveiligheid. Hierbij is vooral belangrijk dat we de wegen in onze dorpen aanpakken en ruimte geven aan de fietser. We zien graag dat de Neder-Betuwe beweegt!

3. Vooruitstrevend alcoholpreventiebeleid

Op het gebied van alcoholbeleid gaan we voor echt vooruitstrevende plannen in de vorm van een vergelijkbaar plan als de zogenoemde IJslandse-aanpak. Een aanpak waarbij het overmatig alcoholgebruik in 15 jaar flink terug is gedrongen, door te investeren in andere vormen van vrijetijdsbesteding voor jongeren.

4. Keetkeur

Keetkeur is een mooi project dat in samenwerking met de Plattelandsjongeren, de jongerenwerkers uit onze gemeente en de jongeren zelf wordt uitgevoerd. Het is mooi dat jongeren er zelf voor kiezen deze keur te laten plaatsvinden in hun keet. Een mooi initiatief dat wij van harte ondersteunen.

5. De Jongerenraad

De Jongerenraad is een belangrijke schakel tussen de jongeren en de politiek van onze gemeente. De Jongerenraad verdient dan ook vaste ondersteuning van een ambtenaar, zodat ze de komende jaren een duidelijke status krijgt.

6. Goed onderhouden trapveldjes

Elk dorp moet minimaal 1 en grotere dorpen boven de 4.000 inwoners 2 goed onderhouden trapveldjes hebben, waar 4 seizoenen lang normaal gevoetbald kan worden.

7. Het stimuleren van sporten

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen in de gemeente. Sportverenigingen dienen dan ook toegankelijk te blijven voor onze jongeren. Hiervoor is het van belang dat sportverenigingen weer recht krijgen op het bedrag van 20 euro per jeugdlid. Ook wordt het informeel sporten en bewegen gestimuleerd door extra te investeren in activiteiten van de buurtsportcoaches. Deze activiteiten moeten het voor iedereen mogelijk maken om te sporten en bewegen.

8. Bibliotheekwerk

Het is een feit dat een bibliotheek de laaggeletterdheid verkleint. Hier speelt de lees-/mediacoach een mooie belangrijke factor in. Ook zouden we graag investeren in Boekstart, een project om ook de allerkleinsten aan het lezen te krijgen.