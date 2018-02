Deel dit artikel:











Dit wil de PVV Arnhem in de komende vier jaar bereiken Foto: Geert Wilders

ARNHEM - De Partij voor de Vrijheid doet voor het eerst mee in Arnhem. Lijsttrekker is Coen Verheij. Hij en zijn partij hebben een flink aantal punten opgesteld dat zij in Arnhem willen doorvoeren of veranderen.

Speerpunten voor de PVV Arnhem zijn onder andere veiligheid, islam en zorg. Op het gebied van cultuur zegt de PVV: 'Geen geld voor elitaire hipsterfeestjes en multiculturele evenementen', want dat geld kan volgens de partij beter gebruikt worden voor de stad. Kinderen moeten vanuit de basisscholen verplicht hun zwemdiploma A halen en laaggeletterdheid moet worden tegengaan. Politieagenten moeten weer de baas worden op straat; harder optreden en meer blauw op straat is nodig, aldus de PVV. De speerpunten op een rij: Arnhem de-islamiseren.

Lagere lokale belastingen.

Een stad in een prachtige veilige leefomgeving.

Een stad met een bruisende economie.

Een stad waar de Arnhemmers zich thuis voelen. Klik hier voor het hele partijprogramma van de PVV Zie ook: PVV wacht plaats in Arnhemse oppositiebankjes

PVV-kandidaten voor Arnhem bekend