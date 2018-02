Weinig kans op vergoeding na stroomstoring

ARNHEM - Slechts weinig gedupeerden van de stroomstoring van maandag in en om Arnhem maken kans op een vergoeding. Een woordvoerder van netbeheerder Liander schat dat enkele honderden aansluitingen in aanmerking komen voor compensatie.

Dat zijn particulieren en bedrijven die pas om 16.30 uur weer stroom hadden. 'We weten niet exact hoeveel mensen daadwerkelijk gedupeerd zijn, omdat de elektriciteit er maandagmiddag even op en af is geweest', zegt woordvoerder Peter Hofland van Liander.

De stroomstoring trof 52.000 aansluitingen in onder meer Arnhem, Velp, Rheden, Wolheze, Oosterbeek, Rheden en Doesburg en is waarschijnlijk veroorzaakt door een kapotte kabel.

Onderscheid tussen schade en ongemak

De ellende begon maandag rond 11.15 uur. Liander verzamelt nu de klachten. De netbeheerder maakt onderscheid tussen stroomverbruikers die schade hebben door de stroomstoring, doordat bijvoorbeeld apparatuur en netwerken beschadigd raakten, en ongemak.

'Wie vier uur geen stroom heeft gehad, heeft sowieso recht op 35 euro vergoeding', legt Hofland uit. 'Daar hoeven mensen niets voor te doen, want het bedrag wordt verrekend met de energienota.'

Wie maandag om 15.15 uur weer stroom had, krijgt de compensatie niet. Huishoudens en bedrijven die zeggen daadwerkelijk schade te hebben, kunnen op de website van Liander een schadeformulier invullen.

Ook geen stroom bij Liander

Ook op het hoofdkantoor van Liander in Arnhem viel de stroom uit. De woordvoerder: 'Wij ondervonden aan den lijve hoe het is om afhankelijk te zijn van stroom. We konden op het toilet onze handen niet wassen, omdat de kranen werken op sensoren.'

De zegsman benadrukt dat de stroomvoorziening in het verzorgingsgebied van Liander bijna 100 procent is. 'In een heel jaar, 24/7, heeft een huishouden 23,3 minuten geen stroom. Dat is heel erg weinig. Maar we zijn ons ervan bewust dat een stroomstoring heel erg vervelend is.'

Liander presenteert donderdag de jaarcijfers over 2017.

