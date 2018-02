Veroordeling in Nijmeegse scooterzaak na acht jaar definitief

NIJMEGEN - De veroordeling van twee mannen voor het doodrijden van een voetganger in Nijmegen met een scooter, blijft overeind. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag besloten.

De twee mannen wilden in 2010 een overval plegen op een hotel en waren op de vlucht voor de politie toen zij op een zebrapad een 50-jarige Arnhemmer aanreden. De man overleefde het ongeluk niet.

Complex

Juridisch werd de zaak complex omdat de twee verdachten elkaar aanwezen als bestuurder terwijl er geen verder bewijs was. Het hof in Arnhem sprak vanwege deze onduidelijkheid de twee in 2012 vrij van het (mede)plegen van de dodelijke aanrijding.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging daartegen in cassatie, waarna de Hoge Raad de zaak terugverwees naar het gerechtshof in Den Bosch. Dat hof veroordeelde de twee uiteindelijk voor het medeplegen van dood door schuld in het verkeer. Ze kregen celstraffen opgelegd tot vier jaar. Daartegen gingen zij in cassatie.

Fijn dat het nu eindelijk klaar is

De partner van het 50-jarige slachtoffer vindt het fijn dat de zaak nu na al die jaren achter de rug is. "Voor zover ik er ooit mee klaar kan zijn, het blijft natuurlijk je hele leven bij je", aldus Gé Creemers. "De hele rechtszaak had voor mij niet gehoeven. Ik heb het nooit nodig gevonden dat de jongens gestraft zouden worden. Ik snap dat de maatschappij dat nodig heeft, maar ik niet". Creemers zou wel graag een gesprek met de mannen willen. "Ik ben begaan met ze, en hoop dat zij zo snel mogelijk hun leven weer een goede richting kunnen geven. Maar ze zullen nog de cel in moeten ben ik bang, en zullen mogelijk nog veel drempels tegen komen voordat ze weer een beetje een normaal leven kunnen oppakken".

Zie ook: