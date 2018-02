Gelredag 10 maart: Kasteel Doorwerth

DOORWERTH - De Ridders van Gelre nemen na twintig afleveringen afscheid van Ons Verloren Hertogdom. Iedereen is van harte uitgenodigd om de Ridders gedag te zeggen op Kasteel Doorwerth. Beide Ridders zijn deze ochtend aanwezig. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur is het kasteel gratis toegankelijk.

Voormalige bewoners van het kasteel lopen rond. Charlotte Sophie Bentinck vertelt over haar leven in de achttiende eeuw. Ze was een moderne dame die met belangrijke personen van haar tijd correspondeerde. Bezoekers vinden Charlotte Sophie in de grote toren, haar favoriete plek in het kasteel. Ze worden welkom geheten met middeleeuwse muziek van de groep Krebbel.

Kasteel Doorwerth is één van de grootste burchten van Nederland. Het ligt in een schitterende omgeving aan de Nederrijn en tegen de stuwwallen van de Veluwe. Naast het kasteelmuseum zijn ook het Nederlands Jachtmuseum en Museum Veluwezoom, met prachtige schilderijen van de Oosterbeekse School, binnen de dikke muren gevestigd. Alle drie de musea zijn tot 12.00 uur gratis toegankelijk. Daarna is iedereen ook uitgenodigd om de presentatie van Het Verhaal van Gelderland bij te wonen in de Ridderzaal. Hoogleraar Gelderse Geschiedenis Dolly Verhoeven zal haar plan voor een nieuwe Gelderse geschiedschrijving presenteren aan een delegatie van de provincie Gelderland. In de Ridderzaal is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als de zaal vol is, gaan de deuren dicht, maar blijft de rest van het kasteel toegankelijk via de speciale wenteltrap.

Bezoekadres: Kasteel Doorwerth - Fonteinallee 2 in Doorwerth